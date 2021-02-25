За минувшие сутки скончался 1 пациент с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области подтверждено 278 новых случаев заражения коронавирусом среди местных жителей. По данным оперативного штаба за сутки в Тольятти выявили почти в 2 раза больше зараженных, чем в Самаре.

По данным на 25 февраля, за сутки в Тольятти было выявлено 100 новых случаев заболевания, в то время как в столице региона в Самаре за сутки коронавирусом заболели 48 человек. В городе Отрадный и в Волжской районе по 13 заболевших. В Красноярском районе за сутки коронавирус выявили у 11 человек, а в Новокуйбышевске – 10 зараженных. В Чапаевске и в Сызрани по 9 новых инфицированных.

Их числа суточных заболевших у 244 человек ранее был поставлен диагноз ОРВИ и внебольничная пневмония, а 34 человека не имели никаких клинических проявлений вирусного заболевания.

Всего в регионе подтверждено 47 689 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Что касается печальной статистики, то список летальных случаев пополнился на 1 жителя Самарской области. Умерла 91-летняя женщина, которая имела сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Таким образом с начала пандемии скончались 906 человек.