В этом году в поселке Радиоцентр в Самаре полностью обновят систему электроснабжения

Новые линии электропередачи проложат без отключения освещения в домах

В 2021 году Самарская сетевая компания проложит около 3,5 км новых линий электропередачи в поселке Радиоцентр в границах улиц Парадная, Дальняя, Техническая и Московского шоссе. Новую линию подключат к трансформаторной подстанции, которую построили в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

- Работы по реконструкции сетей поселка Радиоцентр планируется вести без приостановки энергопитания потребителей. После завершения проекта жители и организации получат не только надежное и качественное энергоснабжение, но и обновленную систему учета потребленной электроэнергии, - рассказали представители ССК.

Проект модернизации распределительных сетей предусматривает 1,9 МВТ мощности, что составляет 70% ресурса подстанции ТП-6036, а оставшиеся 30% заложены на новые подключения потребителей в этом районе. В рамках инвестпрограммы в текущем году компания установит более 32 распределительных шкафов, что позволит защитить сеть от перегрузок и, соответственно, увеличить надежность и качества электроснабжения.

- При изначальной застройке поселка Радиоцентр не были установлены распределительные шкафы, поэтому при технической неисправности в одном доме свет мог погаснуть во всем районе. После модернизации таких проблем у жителей больше не будет, - рассказал генеральный директор АО «ССК» Виль Мухаметшин.