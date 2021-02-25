Главбух самарского завода выписала более 4 миллионов рублей зарплаты себе, мужу и свекрови

Мошеннице может грозить до 10 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В период с 2014 по 2018 годы главный бухгалтер ОАО «Завод Продмаш» подавала в банк бухгалтерские документы с завышенными сведениями о суммах зарплаты сотрудников. Позже, получав в распоряжение деньги, переписывала фиктивные данные на нужные, а полученную разницу главбух оставляла себе.

- Всего мошенническим путем женщина перечислила себе, своему мужу и свекрови более 4 миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре Самарской области.

В отношении главного бухгалтера было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Обвиняемая полностью признала свою вину и добровольно возместила часть ущерба в размере 1,6 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. По данной статье женщине может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.