В Самарской области побиты температурные рекорды 1945 года

В Самаре установилась самая холодная погода с 1945 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки были перекрыты несколько температурных рекордов. Об этом говорится в сообщении Приволжского УГМС.

В Самаре 25 февраля синоптики зафиксировали -27,3 градуса. Холоднее было только в 1945-м году, когда было -26. В тот же год в Клявлино было -29 градусов, а на этот раз стало еще немного холоднее - в четверг было -29,3 градуса.

Также перекрыты рекорды 2011 года в Челно-Вершинах и поселке Авангард. В Челно-Вершинах в четверг зафиксировали -33,1, что оказалось на 0,3 градуса холоднее, чем 10 лет назад, а в Авангарде было - 33,7, что на 1,5 градуса холоднее показателей 2011 года.

Ожидается, что уже в ближайшее время погода в Самарской области изменится.