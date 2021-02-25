В Самаре вернули отменённые из-за коронавируса поезда

КбшРЖД восстановила курсирование нескольких поездов дальнего следования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой во время пандемии коронавируса в регионах России отменили некоторые маршруты поездов дальнего следования. Сейчас, когда суровые коронавирусные ограничения снимаются, Куйбышевская железная дорога восстанавливает некоторые маршруты.

В связи с этим восстанавливается курсирование поездов:

№ 109/110 Самара – Пенза;

№ 93/94 Пенза – Москва;

№ 66/65 Москва – Тольятти;

№121/122 Пенза – Москва.

Информацию о датах, времени отправления и наличии билетов можно узнать на официальном сайте РЖД.