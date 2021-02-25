Из «Парк Хауса» в Самаре эвакуировали 150 человек

Пожарные выезжали в ТЦ "Парк Хаус" в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре из торгового центра «Парк Хаус» в четверг, 25 февраля, эвакуировали 150 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В «Макдональдсе», который расположен в торговом центре, сработала пожарная сигнализация. Сообщение об этом поступило в МЧС в 11:53. Спасатели прибыли на место и эвакуировали 150 человек, которые были в «Парк Хаусе», в том числе, 18 детей.

Как выяснилось, срабатывание пожарной сигнализации было ложным. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее в частном доме в Самаре произошел пожар, в котором погиб мужчина.