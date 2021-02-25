В Тольятти завершается расследование о таинственной смерти младенца

Соседи говорили, что семья была вполне благополучной и ничто не предвещало беды Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Тольятти подходит к концу расследование по факту смерти 2-месячного мальчика днем 26 октября прошлого года.

Напомним, о гибели ребенка в полицию сообщили медики. Бригаду «Скорой помощи» вызвали к ребенку без сознания, но когда врачи приехали, мальчик был уже мертв.

Эксперты пришли к выводу, что он погиб от травмы головы. И хотя соседи семейной пары не слышали криков и считали семью вполне благополучной, следователи подозревают, что в смерти младенца виновата его мать - Хавасхан К.

- Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малыша, которое по неосторожности привело к его смерти, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в региональном Следственном комитете. – Она находится под арестом, вину отрицает. В ближайшее время это уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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