В Самаре в «Эль Рио» состоится предпоказ российской комедии «Рашн Юг»

Новая комедия в кинотеатрах с 4 марта

В Самаре в «Эль Рио» 3 марта состоится предпоказ новой российской комедии «Рашн Юг».

По сюжету, студент Артем влюбляется в юную красавицу и отправляется к ней на Черное море. Оказавшись на Рашн Юге, Артем увидел, что за прекрасной Ксюшей уже ухаживают красавчик из мореходки и дерзкий полицейский.

Кажется, у наивного студента нет шансов обаять красотку, а помощь новых друзей скорее мешает, чем помогает. Но наш герой не собирается сдаваться и объявляет соперникам войну за сердце своей возлюбленной!

О том, что получилось у главного героя, можно будет увидеть в кинотеатрах уже с 4 марта.