Следователи пока не видят криминала в гибели девушки в Сызранском районе

Погибшей было всего 26 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели 26-летней Анны Ф. в селе Балашейка Сызранского района.

Напомним, 16 февраля Анне стало плохо, ей вызвали «Скорую помощь», но когда приехали медики, девушка была уже мертва. Врачи заметили синяки на теле и сообщили о пациентке в правоохранительные органы.

Девушка - родом из Тольятти, а в селе Балашейка жила со своим молодым человеком. Что именно произошло с ней в тот день, до сих пор остается не совсем понятным.

Экспертам предстоит установить причину смерти, но, вполне вероятно, что ничего криминального в этой истории нет:

- По предварительным данным, смерть наступила в результате интоксикации организма, - сообщили корреспонденту «КП-Самара» в региональном Следственном комитете.

Если эта версия подтвердится, до уголовное дело возбуждать не будут.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

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