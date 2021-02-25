Мобильная благотворительность: итоги 2020 года

Сервис Мобильной благотворительности был разработан Билай совместно с фондом «Подари жизнь» в 2013 году

С января по декабрь абоненты Билайн пожертвовали благотворительным фондам порядка 700 млн рублей, что почти на 70 млн рублей превысило сумму пожертвований прошлого года. В 2020 году благотворительный сектор испытывал высокую нагрузку, связанную с пандемией: в марте–апреле наметилась тенденция уменьшения количества пожертвований с одной стороны, и роста обращений за помощью в фонды - с другой. Многие благотворительные организации столкнулись с необходимостью сокращать административные расходы, чтобы иметь возможность помочь большему количеству подопечных. В этих условиях важным стала возможность оформления регулярных пожертвований с помощью удобных систем сбора средств. Одной из таких систем стал сервис «Мобильная благотворительность» Билайн, обеспечивающий возможность с помощью SMS подписаться на регулярные пожертвования для поддержки целевых программ фондов и переводить денежные средства напрямую со счета мобильного телефона.

Благодаря мобильной благотворительности клиенты Билайн помогли собрать фондам более 700 млн рублей, несмотря на то, что в 2020 году сократилось количество жертвователей - с 1 162 205 до 982 217 человек. Тем не менее, средняя сумма пожертвования стала больше - с 1 693 000 до 1 918 000 рублей в 2020 году.

Сервис Мобильной благотворительности был разработан Билай совместно с фондом «Подари жизнь» в 2013 году. Он обеспечивал возможность настроить регулярные ежемесячные пожертвования путем отправки SMS со словом «месяц» и суммой на номер 6162. За годы работы с помощью данного сервиса было собрано порядка 4 млрд рублей. Впоследствии данный механизм был предоставлен и другим благотворительным организациям, позволив им настроить эффективные каналы получения помощи и поддержать развитие частной благотворительности.

*Статистика предоставлена на основе результатов финансовых показателей ПАО «ВымпелКом»

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