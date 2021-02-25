Чиновники хотят сдать в аренду землю, где планируется строительство дороги у Волжского шоссе

Для строительства ответвления придется срубить деревья Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На сайте администрации Самары опубликовано извещение, в котором говорится о заключении договора аренды земли около Волжского шоссе в Кировском районе. Именно в этом месте планируется построить ответвление вглубь лесополосы.

Согласно документации, мэрия планирует сдать участок площадью 24 808 квадратных метров на срок 5 лет и 10 месяцев. Начальная цена контракта – 667 600 рублей.

Прием заявок от арендаторов закончится 22 марта, а уже 29 марта будет определен победитель аукциона.

Напомним, что в этом году начнется масштабная реконструкция Московского шоссе. Минстранс уже начал искать подрядчика, который отремонтирует главную городскую автомагистраль с учетом ГОСТа.