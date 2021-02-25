Глава Куйбышевского района: в ближайшее время во все дома на Бакинской в Самаре вернется вода

Скоро вода вернется в жилые дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Куйбышевского района Самары Алексей Коробков рассказал, когда в дома вернется водоснабжение после коммунальной аварии на улице Бакинская. В настоящее время на месте работают сотрудники РКС и представители департамента городского хозяйства.

- Меры по устранению проблемы были приняты оперативно. На текущий момент водоснабжение по основной линии восстановлено, основная первопричина аварии устранена, - сказал глава района, который находится на месте аварии.

Однако Алексей Коробков отметил, что локально возможны проблемы, которые связаны с промерзанием вводов на конкретные дома. Это может произойти из-за того, что не выдержат задвижки. В настоящее время специалисты точечно осматривают каждый участок и устраняют недочеты.

- Эта ситуация находится на постоянном контроле. В ближайшие часы водоснабжение вернется во все 16 домов, - сказал Алексей Коробков.

Напомним, что коммунальная авария на улице Бакинская, 21б произошла еще днем, 24 февраля. Из-за прорыва без воды остались 16 жилых домов, в которых проживают более 3 тысяч человек.