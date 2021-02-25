Губернатор поручил проверить работу комбината, который поставлял питание в школы Тольятти

После употребления пищи из КШП у детей и взрослых были обнаружены признаки кишечной инфекции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу заместителю министра образования Ольге Лысиковой и заместителю главы администрации Игорю Ладыке проанализировать работу комбината школьного питания, который поставлял опасную продукцию в две школы. Позже у учеников и преподавателей были выявлены симптомы кишечной инфекции.

- Необходимо выяснить, системная ли это проблема, и принять действенные меры по ее устранению, - поручил Дмитрий Азаров.

Напомним, что комбинат школьного питания «Дружба» поставляет питание в большинство школ Тольятти. В конце января вспышка кишечной инфекции была выявлена в школе №75, а на прошлой неделе отравились ученики и преподаватели школы №43. По факту отравлений было заведено административное дело, а руководители школы и юридические лица оштрафованы.