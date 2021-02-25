Депутаты Самары держат под контролем социальные выплаты и горячее питание для медиков из «красной зоны»

В обсуждении принимали участие сами врачи ковидных госпиталей

На совещании комитета по социальной политике Консультативного совета общественных объединений при Секретаре Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия" обсудили горячее питание и социальные выплаты медикам Самарской области. Партийцы и профсоюзные лидеры договорились, что будут держать под контролем социальные выплаты медицинским работникам и врачам в ковид-госпиталях региона.

- Мониторинг выплат продолжается, все плановые выплаты, обозначенные Президентом Российской федерации проходят в срок, - отметила председатель профсоюзной организации работников здравоохранения Татьяна Сивохина.

Что касается горячего питания, то в настоящее время врачей «красной зоны» бесперебойно обеспечивают питанием. По данным регионального министерства здравоохранения, с декабря прошлого года в 28 медицинских учреждениях, в том числе на станциях скорой медицинской помощи, организовано бесплатное питание сотрудников.

Представители партии отметили, что, несмотря на то, что заболеваемость в регионе пошла на спад, расслабляться еще рано. «Единая Россия» будет контролировать выплаты медикам, а также следить за тем, как обеспечивается персонал «красной зоны» горячим питанием.