В Самарской области продлили коронавирусные ограничения до 14 марта

Пожилые остаются на самоизоляции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 февраля, в Самаре состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на котором продлили действие ограничительных мер до 14 марта 2021 года.

- Ситуация с коронавирусом стабилизировалась, однако социальная дистанция и масочный режим еще должны оставаться, - отметила глава Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова.

Министр здравоохранения Армен Бенян рассказал, что медицинские организации региона готовы возобновить профосмотры и диспансеризацию для жителей. Кроме того, с 1 марта часть ковид-госпиталей начинают работать в штатном режиме.

Таким образом, до 14 марта пожилые люди 65+ остаются на самоизоляции, а подростки не могут посещать ТЦ без сопровождения взрослых. Кроме того сохраняется обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах.