Ночью на улицы Самары выйдут более 300 снегоуборочных машин

Автомобилистов просят убрать свои машины с обочин на уже расчищенные парковки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 февраля на Самарскую область обрушился очередной снегопад. Коммунальщики подготовились к погодным аномалиям, и этой ночью на улицы будет выпущено более 300 единиц спецтехники.

- Сегодня в ночную смену дороги и тротуары будут расчищать 312 единиц техники и 117 дворников, - сообщили в администрации Самары.

Самосвалы, которые будут вывозить убранный снег на полигоны также готов к ночной работе. Всего будет привлечено 176 погрузчиков и самосвалов, которые будут вывозить снежные массы на 9 подготовленных полигонов. Отметим, что с начала сезона самарские полигоны приняли около 710 тысяч тонн снега.

Автомобилистов Самары просят отнестись к работам ответственно и убрать свои автомобили с обочин дорог, чтобы повысить эффективность расчистки. Водители могут переставить свои автомобили на уже расчищенные парковочные места и дать технике выполнить работу на заснеженных территориях.