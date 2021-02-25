Самара может лишиться общественного транспорта: «СамараАвтоГаз» угрожает разорвать контракт

Частная транспортная компания утверждает, что из открыто травят активисты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания «СамараАвтоГаз» написала открытое письмо правительству Самарской области, руководству Самары и общественности, в котором утверждают, что их откровенно травят.

- С начала года активисты, не вникая в суть вопроса и экономику предприятия, упрекают муниципальные власти в передаче автобусных перевозок в частные руки, а решение проблемы видят в возврате маршрутов в муниципалитет. Это превращается в откровенную травлю, - пишут в своем письме представители компании-перевозчика.

Компания заявила, что в любой момент готовы пойти на расторжение муниципального контракта, несмотря на то, что ООО «СамараАвтоГаз» более 6 лет осуществляет пассажирские перевозки на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами в рамках законодательства.

- За 2020 год автобусы перевезли 59 617 297, в том числе 47 622 715 льготных пассажиров. Кроме того, 473 564 пассажиров на садово-дачных маршрутах. Во всех автобусах действуют все виды льгот, также можно оплачивать проезд, как транспортными картами, так и наличными деньгами, - отметили в пресс-службе компании.

Также перевозчик напомнил, что во время проведения чемпионата мира по футболу, чтобы минимизировать транспортные проблемы, было принято решение отказаться от маршруток в пользу автобусов большей вместимости.

- Именно частный «СамараАвтоГаз» приобрел для города дополнительно 100 автобусов, чтобы вывести муниципального перевозчика из предбанкротного состояния, - отметили в «СамараАвтоГаз».

Представители организации напомнили, что с апреля 2018 года был заключен договор аренды транспортных средств и договор сублизинга транспортных средств с прежним муниципальным перевозчиком. По договору было передано 125 автобусов, пригодных для перевозки пассажиров, а общие долги, превышали 600 миллионов рублей.

- Ежегодно «СамараАвтоГаз» выплачивает муниципальному перевозчику около 100 миллионов рублей, - говорят представители фирмы.

На сегодняшний день в частной компании работают более 800 водителей и 750 кондукторов на 85 городских автобусов. Автопарк насчитывает 450 автобусов. Несмотря на это, компания, осознавая всю ответственность перед коллективом и жителями города, открыто сообщила, что готова разорвать контракт.

- «СамараАвтоГаз», не желая становиться объектом политических игр, открыто информирует о нашем предложении руководство Самарской области, города Самара и общественность, - заявили в пресс-службе транспортного предприятия.