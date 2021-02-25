В Куйбышевском районе Самары 25 многоэтажек и 19 частных домов остались в ночь без тепла

В Куйбышевском районе происходит коммунальный апокалипсис Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 25 февраля, произошла утечка на трубопроводе теплоснабжения по адресу переулок Ново-Молодежный, 2. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- В 19:50 поступило сообщение о прорыве трубопровода теплоснабжения диаметром 325 мм. Сети принадлежат МП «Инженерные системы», - рассказали в МЧС региона.

В настоящее время 25 многоквартирных домов и 19 частных жилых домов, а также школа и детский сад остаются без теплоснабжения до окончания работ на аварийном участке. В ночь без тепла будут 3426 человек, в том числе 825 детей.

По данным ГУ МЧС, восстановить подачу отопления в дома планируется к 3 часам ночи, 26 февраля. Главное управление и администрация Куйбышевского района держат на контроле аварийную ситуацию.

Напомним, что за последние дни это не первая коммунальная авария в Куйбышевском районе. Ранее мы сообщали о прорыве на Долотном переулке, а также улице Бакинская