В Самарской области потеплеет и пройдет снег

В Самарской области морозы ослабеют Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области продолжает действовать оранжевый уровень опасности. По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 26 февраля, на востоке области сохранится морозная погода.

При этом, в целом по области мороз начинает ослабевать, к региону приблизился атмосферный фронт, в результате чего выпал снег и усилился ветер. До конца недели погода будет неустойчивой.

Ожидается, что уже в субботу потеплеет до +1 градуса, в воскресенье будет от -4 до -9 градусов. В ночное время будет от -7 до -12 градусов, а местами по области в выходные ночью ожидается до -17.