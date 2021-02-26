Многодетная семья в Самарской области получила в подарок планшет

Ребятам теперь привезли планшет

Многодетная семья из Самарской области получила еще один подарок от правительства региона и "Единой России". Ранее Назаренко обратились в приемную партии и к губернатору с просьбой помочь им обновить ноутбук. В семье из Георгиевки одиннадцать детей, из них шесть школьников. Старое оборудование просто не позволяло ребятам учиться.

Ноутбук им привез лично губернатор, а теперь по поручению Дмитрия Азарова руководитель фракции "Единая Россия" Александр Живайкин вместе с главой района Юрием Жидковым снова наведались в гости к ребятам и привезли планшет.

- Ранее благодаря партийной акции "Помоги учиться дома" семья уже получила ноутбук, но в связи с количеством детей было принято решение также подарить им планшет для учебы. Теперь ребята смогут более продуктивно учиться, используя современные технологии, - рассказал Александр Живайкин.