Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве водовода в Пестравке

В Пестравке жители ждут, когда у них появится качественная вода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту хищения средств при строительства водовода в Пестравке. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как выяснилось во время прокурорской проверки, с 2012 по 2015 годы подрядная организация СК "Мосстрой" проводила работы по корректировке проектно-сметной документации и строительству второй очереди Пестравского группового водопровода на общую сумму в 133 млн рублей.

В 2016-м году были приняты и оплачены работы по строительству резервуаров чистой и исходной воды на 15 млн рублей. При этом выяснилось, что толщина фундаментов оказалась меньше предусмотренной, не было плит перекрытий, а также выявлены другие расхождения с проектом. Как считают в прокуратуре, таким образом подрядчик неправомерно получил из бюджета более 3 млн рублей.

По материалам прокуратуры возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ранее об уголовном разбирательстве также сообщал глава региона.