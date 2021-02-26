Последние новости в Самаре на утро 26 февраля 2021: перевозчик угрожает горожанам, а стадион трещит по швам

Рассказываем последние новости Самары на 26 февраля 2021 года

Самара утонула в огромных сугробах, жителей потрясли сразу несколько коммунальных аварий, а перед началом второй части сезона стадион вдруг начал разваливаться на части. Рассказываем эти и другие последние новости Самары на утро 26 февраля 2021 года.

Накануне вечером 25 февраля 25 многоэтажек и 19 частных домов остались без тепла на ночь. Это произошло из-за утечки на трубопроводе, принадлежащем МП "Инженерные системы". Теплоснабжение планировали восстановить к трем часам ночи 26 февраля.

В то же время ремонтные работы начались на трубопроводе по ул. Магистральной в Зубчаниновке, из-за них до 20.00 26 февраля автобусы 7 и 75 маршрутов, а также маршрутки 27, 217, 229, 253 пустили в объезд.

Накануне также отличился автобусный перевозчик: компания "СамараАвтоГаз" увидела в постоянных нападках активистов в твиттере политический заказ и написала открытое письмо, в котором сообщила, что из-за этой "травли" может вообще отказаться от муниципального контракта и перестать возить жителей города на автобусах. Впрочем, в комментариях пассажиры снова отметили, что многие претензии к перевозчику вполне имеют под собой основание.

- Для меня лично ничего не изменится. Ни разу не олигарх, даже на личный транспорт накопить не получается, но начиная с декабря наездил почти на 40 000 рублей на такси, отчаявшись ждать мои любимые 41 и 47 автобусы (мороз, однако, чтобы ждать по полчаса и больше на улице поздним вечером). Такое ощущение, что автобусы с приходом холодов откочевали в тёплые края с перелётными птицами, - отметил читатель КП-Самара Алексей.

Наверное, в сложившейся ситуации теперь будут разбираться компетентные структуры.

Еще одни печальные новости пришли с другой стороны Самары. Здесь разваливается стадион, построенный к Чемпионату мира. В социальных сетях появились фотографии трещин металлоконструкций. Напомним, что содержащая стадион компания уже подала в суд на строителей Самара Арены - они требуют устранить более 370 дефектов конструкции.

А какие новости для вас стали главными за неделю? Обсудим в комментариях.