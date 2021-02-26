В Самаре рассказали, кому и за что отключат канализацию

Коммунальщики начнут отключать от канализации должников с 1 марта

В ближайшие дни около тысячи квартир могут остаться без канализации. Коммунальщики заявили, что готовы отключать должников, чего из-за пандемии они не делали почти весь последний год.

В прошлом году по закону нельзя было начислять пени и отключать должников т канализации. Это было сделано для того, чтобы помочь гражданам, которые во время пандемии потеряли работу и не могли оплатить коммунальные услуги.

С 1 января пени начислять снова можно, как и отключать от канализации, что и собираются делать с должниками в «РКС-Самара» уже с марта.

В списке порядка тысячи адресов с общей суммой долга в 18 млн рублей. Вернуть канализацию к нормальной работе можно будет только после полной оплаты долга и заплатив за работы, что может обойтись еще в 20 тыс. рублей.

Ранее энергетики начали рассылать должникам цветные квитанции, по которым неплательщики могут определить, когда на них подадут в суд.