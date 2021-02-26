Стали известны новые сроки строительства магистрали "Центральной"

Магистраль "Центральная" призвана разгрузить самарские дороги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны обновленные сроки строительства магистрали "Центральной" в Самаре. Предполагается, что в 2024-м году будет завершена работа на дороге на проспекте Карла Маркса от проспекта Кирова до выезда с Самары с реконструкцией участка в Волжском районе.

Магистраль "Центральная" появилась в генплане города еще в 1965 году. Строительство начали в 2005 году, но в 2009 году работы остановили из-за недостатка финансирования. Много раз обсуждалось, что строительство возобновят, однако, сделано этого до сих пор не было.

По последним данным, средства на строительства ожидали получить после завершения работ на мосту через реку Сок.

Ожидается, что когда магистраль "Центральная" появится, она разгрузит основные дороги города, в частности Московское шоссе и улицу Ново-Садовую. На последней также планируется масштабное строительство - в районе "Современника" появится новая развязка.