В самарском художественном музее открылась совместная с Третьяковкой выставка

Губернатор и гендиректор Третьяковки одними из первых посетили выставку

В областном художественном музее открылась выставка «Передовой отряд. Сто лет авангарда в Самаре». Это совместный проект Самарской области и Третьяковской галереи. Одними из первых выставку посетили губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Выставка посвящена ключевым событиям художественной жизни Самары в первые годы после Октябрьской революции – появлению коллекции русского авангарда. Большая часть экспозиции состоит из уникальной коллекции самарского художественного музея, которую дополнили картины художников-авангардистов, хранящиеся в Третьяковской галерее и частных коллекциях.

«Здесь представлена уникальная коллекция авангарда самарского областного художественного музея. Коллекция, которая исторически связана с собранием современного искусства в Третьяковской галерее, собранием, которое в 1920 году рассылалось по региональным музеям. И часть этого собрания оказалась здесь, в Самаре. Большая часть картин, отправленных в город тогда, сохранилась до наших дней благодаря самоотверженной работе сотрудников самарского музея — несмотря на приходившие из Москвы указания уничтожить эти произведения», - рассказала Зельфира Трегулова.

Глава региона выразил уверенность, что это далеко не последний совместный проект с Третьяковкой. «Зельфира Исмаиловна является надежным партнером самарского региона, и я очень рад, что у нас совместно реализуются все новые и новые проекты», – сказал Дмитрий Азаров на открытии выставки.

Выставка в Мраморном зале областного художественного музея будет работать до 21 мая.