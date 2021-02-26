«Акрон» подписал экс-вратаря «Краснодара» Андрея Синицына

Синицын выступал за «Краснодар» с 2012 по 2020 год. Фото: ФК «Краснодар».

Тольяттинский «Акрон» подписал бывшего вратаря «Краснодара» Андрея Синицына. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Голкиперу 32 года, за «быков» он выступал с 2012 по 2020 год, сыграл 103 матча в РПЛ, Кубке России и Лиге Европы, 37 из которых провел на «ноль».

- В ФНЛ Андрей Синицын будет выступать под 88-ым номером, - рассказали в «Акроне».

На какой срок заключен контракт, в тольяттинском клубе не уточнили.

Напомним, сезон для «Акрона» возобновится в эту субботу, 27 февраля, выездным матчем с московским «Велесом». Встреча начнется в 15:00 по самарскому времени (14:00 по московскому).