В Самаркой области фиксируют меньше заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 279 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе постепенно снижается количество заболевших, но при этом были продлены ограничения - нужно продолжать ходить в масках, пенсионеры старше 65 лет остаются на самоизоляции, подросткам без взрослых нельзя ходить в торговые центры.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заразились 47 968 человек, из них вылечились 44 198 пациентов, в том числе, 271 - за прошедшие сутки.

Умерли 906 заразившихся, при этом новых смертельных случаев за сутки не зафиксировано.

В целом по стране 11 086 новых случаев в 85 регионах страны, всего заразились 4,2 млн человек.