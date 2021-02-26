Налоговики проверяют кафе и столовые в Самаре

Налоговики проверят бары и рестораны в Самаре Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2021 году стартовал проект, по которому выявляют кафе, рестораны и столовые, скрывающих выручку. Налоговики проверяют, как в точках общественного питания рассчитываются посетители, все ли проходит через кассу.

В налоговой службе рассказали, какие нарушения фиксируют чаще всего. В кафе и ресторанах могут выдать чек с неверными реквизитами, вообще его не выдать или даже не пользоваться кассовыми аппаратами.

При нарушениях положены штрафы. Должностные лица могут заплатить не менее 10 тыс. рублей, а юридические – не менее 50 тыс. рублей.

В налоговой инспекции также рассказали, что можно скачать приложение «Проверка чека». С его помощью можно поверить легальность чека и направить жалобу налоговикам, а также сообщить, если чек не выдали вовсе.