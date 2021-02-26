С заботой о природе: СГЭУ отметили за вклад в экологию Самарской области

Экологическая ответственность Самарского государственного экономического университета отмечена не только общественностью, но и экспертами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский государственный экономический университет признан одним из экологически ориентированных вузов по версии Медиа Группы «Комсомольская правда». Вуз отметили в рамках чествования участников экологического движения Самарской области «ЭКОРАВНОВЕСИЕ». Студенты университета активно участвуют в различных экологических акциях по сбору макулатуры, посадке леса, представляют научные работы на тему защиты окружающей среды. Так представители университета приняли участие во Втором межрегиональном форуме практик «Локальные решения. Самарский регион», Всероссийском экомарафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево». Эко-патруль, студенческое волонтерское движение всесторонне поддерживаются руководством вуза. Вклад студентов в защиту окружающей среды обусловлен не только личной потребностью заботиться о природе, но и профессиональным интересом.

- Наш вуз уникален – мы готовим экономистов и юристов, параллельно давая всем студентам экологические компетенции, - отметила завкафедрой землеустроения и кадастров, руководитель направления экологии СГЭУ, доктор медицинских наук, профессор Наталья Лазарева. – К нам часто приходят за получением дополнительного профессионального образования по направлению «Экология и природопользование». Эта специализация сегодня как никогда актуальна и востребована.

Экологическая ответственность Самарского государственного экономического университета отмечена не только общественностью, но и экспертами. По итогам 2019 года вуз одержал победу в престижном областном конкурсе «Эколидер».