Самарские таможенники изъяли спортивной обуви и одежды почти на 550 млн рублей

Таможенники изъяли контрафактную спортивную обувь. Фото - Самарская таможня

Самарские таможенники в 2020-м году изъяли спортивной одежды и обуви на 542 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Самарской таможни.

Это была контрафактная продукция, которую ввозили в страну, наклеив ярлыки известных брендов. В основном это были кроссовки и футболки. Правообладатели подтвердили, что изъятые таможенниками товары произвели не они и разрешений на использование товарных знаков не давали.

Ранее самарские таможенники изъяли несколько тысяч контрафактной детской одежды, а также не дали вывезти из страны бронежилеты.