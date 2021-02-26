В Тольятти на этот раз больше всего новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти больше всего новых заразившихся коронавирусом в Самарской области. По данным регионального оперштаба, в автограде 96 заболевших за сутки, что значительно больше, чем в других городах и районах области.

В Самаре на этот раз 49, во главе списка также Чапаевск, где 16, а также Кинель-Черкасский район, где 11.

Всего за сутки в регионе 279 новых случаев. Большая часть, 246 человек, уже болели ОРВИ или пневмонией, у 33-х человек нашли заражение при профосмотре.

С начала пандемии заразились 47 968 человек. Из них вылечились 44 198. Умерли 906 пациентов. За последние три дня один новый летальный случай.