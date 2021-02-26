МТС выяснила, чем самарцы занимались в аномальные морозы

Самара по-прежнему остается лидером по индексу цифровой активности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оказалось, что в период аномально низких температур 23-25 февраля жители Самарской области провели в сети в два с половиной раза больше времени, чем в допандемийный период, спасаясь от холода онлайн-развлечениями и услугами курьерской доставки.

Самый большой рост показали интернет-магазины: во время сильных морозов самарцы в семь раз чаще заказывали на дом продукты и товары первой необходимости, чем в прошлом году. Вторыми по популярности оказались киберспортивные платформы – в День защитника Отечества на виртуальные поля боя вышло в четыре раза больше игроков, чем год назад. Замыкают тройку самых востребованных в период вынужденного домоседства ресурсов онлайн-кинотеатры – фильмы и сериалы грели сердца самарских зрителей в три раза чаще, чем в прошлом году. А вот услуги доставки готовой еды среди самарцев повышенным спросом не пользовались – число заказов из кафе и ресторанов осталось на уровне прошлого года.

Самара по-прежнему остается лидером по индексу цифровой активности среди российских городов-миллионеров наряду с «соседями» по Поволжью – Уфой, Казанью и Нижним Новгородом.

Для формирования индекса цифровой активности МТС проанализировала обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.