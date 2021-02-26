В Самарской области с поличным поймали 17 браконьеров

В Исаклинском районе незаконно убили 9 кабанов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Самарской области назначили баллистическую экспертизу по делу о незаконной охоте. Ущерб оценивается в 360 тысяч рублей. Среди подозреваемых – бизнесмены, охранники крупных предприятий, водители, сварщики, временно безработные, некоторые даже охотились целыми семьями. Также задержан егерь, который, предположительно, и устроил выездную «забаву».

По данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара» в правоохранительных органах, компания из 17 человек задержана днем 13 февраля. Все были вооружены, рядом с ними лежали туши 9 убитых кабанов. Разрешительных документов на их отстрел ни у кого не было, хотя в составе компании находился Владимир М., который работает егерем в Исаклинском районе. Впрочем, нарушение закона произошло как раз на территории, где он «хозяйничал».

Материалы дела уже переданы в полицию, стражам порядка предстоит выяснить, кто именно убил кабанов, а также кто организовал охоту.

Напомним, уголовных дел о браконьерстве этой зимой становится все больше. Недавно в Красноярском районе была незаконно убита косуля, следствие считает, что к этому может быть причастен сотрудник ГИБДД из Тольятти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарской области полицейского поймали на незаконной охоте

Он пытался сбежать, бросив друга и убитую косулю (подробности)