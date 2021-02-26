На следующей неделе в Самаре включат сирены. Фото - соцсети

В Самаре на следующей недели включат сирены системы оповещения. Сирены прозвучат 3 марта, в среду, с 10:30 до 10:35.

Во время работы сирен нужно будет включить телевизор или радио и прослушать передаваемое там сообщение.

Пугаться и переживать при этом не стоит. Сирены включат ради проверки. Работать будут установки, которые находятся на крышах жилых домов и административных зданий, а также в метах, где скапливается большое количество граждан.

В целом такие сирены нужны для того, чтобы в экстренной ситуации быстро оповестить граждан о какой-либо опасности. Предполагается, что на площадях при необходимости будут транслироваться непосредственно сообщения, а вот те, что установлены на домах, сигнализируют о том, что надо включить радио или телевизор, где и расскажут, что происходит.