Пенсионеры Самары стали чаще болеть коронавирусом

Заболеваемость среди жителей 65+ увеличилась на 11% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 февраля в Самаре состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. В министерстве здравоохранения озвучили недельные показатели по заболеваемости в разных возрастных группах.

- За неделю заболеваемость в возрастной группе старше 65 лет увеличилась на 11 %. Неделю назад было зафиксировано 450 случаев заражения коронавирусом среди пенсионеров, на этой неделе показатели увеличились до 500, - сообщили в правительстве Самарской области.

Стоит отметить, что в других возрастных категориях, наоборот, заболеваемость коронавирусом снизилась. Также, по сравнению с прошлой неделей, снизились показатели заболеваемости ОРВИ – на 6,1% и внебольничной пневмонией – на 20%.

По данным на 26 февраля в Самарской области за сутки зарегистрировано 279 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заразились 47 968 человек.