Горит свет, открыта форточка: в Самаре при загадочных обстоятельствах погиб мужчина

Эксперты сейчас выясняют, от чего умер мужчина в запертой квартире Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 24 февраля в жилом доме на ул.Силина в Самаре вскрыли дверь в квартиру Михаила Т. На этом настояли соседи: они обратили внимание, что в квартире постоянно горит свет, форточка открыта, но внутри тихо и на звонки и стук в дверь никто не отвечает. В последний раз мужчину видели больше месяца назад - 3 января.

- В квартиру попасть удалось через общий балкон на восьмом этаже, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Внутри обнаружен труп. На первый взгляд, следов насилия нет, но сказать точно невозможно из-за гнилостных изменений.

Когда и от чего погиб Михаил, теперь предстоит установить экспертам. Мужчине было 59 лет, и пока сведений о каких-либо серьезных его болезнях у следствия пока нет. Впрочем, дверь в квартиру была закрыта изнутри, так что пока силовики считают, что смерть не носила криминальный характер.