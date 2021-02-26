В Тольятти полицейский сбил пешехода прямо на «зебре»

Мужчина госпитализирован в одну из тольяттинских больниц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 24 февраля в Тольятти прямо на «зебре» автомобиль «Лада-Калина» сбил 49-летнего Александра В. Мужчина работает на АвтоВАЗе и вышел с завода после смены. Дорогу переходил по так называемому нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге попал сначала под колеса, а потом - в больницу с тяжелыми травмами.

- За рулем «Калины» находился сотрудник патрульно-постовой службы полиции Андрей М., - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. - Правда, в момент ДТП он был не на службе и ехал на личном, а не на служебном автомобиле. Медосвидетельствование показало, что он был трезвым.

Пока что полицейские составили протокол по ст.12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходу». После того, как будет понятно, насколько тяжело пострадал Александр, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Также полицейские начали служебную проверку в отношении своего коллеги.

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Как сообщил адвокат Сергей Хальченко корреспонденту «Комсомолки», события могут развиваться самым разным образом, все зависит от обстоятельств (подробности)