Арбитражный суд Самарской области начинает работу в здании на Самарской площади

Арбитражный суд Самарской области разместился в новом здании

Арбитражный суд Самарской области начинает работу в новом здании, которое располагается на Самарской площади. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Здание авторства архитектора Петра Щербачева, является объектом культурного наследия регионального значения. Долгое время в нем располагался институт «Гидропроект», но в начале 90-х он был закрыт. С тех пор многие помещения там пустовали, ветшали исторически интерьеры и фасад. Изменить ситуацию удалось благодаря эффективному взаимодействию правительства региона, губернатора Дмитрия Азарова и Судебного Департамента при Верховном Суде РФ.

В здании провели реконструкцию и восстановили его исторический облик. Там укрепили несущие конструкции, отреставрировали элементы фасада, восстановили уникальную лепнину.

«Для меня как для коренного жителя Самары уникальный архитектурный ансамбль Самарской площади дорог сердцу, как и большинству жителей города и региона. Это здание на протяжении многих лет фактически уходило в прошлое – мы теряли его – к сожалению, было очевидно, что оно перестало быть украшением Самарской площади. Я искренне рад, что это здание обрело вторую жизнь. В этих роскошных исторических залах будут проходить заседания, будут жаркие споры, справедливые решения, будет жизнь. По внешнему виду, и по содержанию – это здание сегодня настоящий Дворец Правосудия, украшение нашей областной столицы», – сказал Дмитрий Азаров.

В 2019-м году благодаря лоббированию губернатора около Крымской площади начал работу Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Суд расположился в здании, которое раньше было долгостроем. В прошлом году в Тольятти открыли реконструированное здание Автозаводского районного суда – самого крупного районного суда в России. Также в порядок приведены здания Железнодорожного и Ленинского судов.

Заместитель генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Александр Паршин поблагодарил губернатора за такое бережное отношение к памятникам архитектуры и тесное взаимодействие в развитии судебной системы. «Здание Арбитражного суда очень красивое, уютное и комфортное – такое, каким оно и должно быть. Мне приятно, что регионом руководят люди, которые ставят перед собой реальные цели и достигают их. Спасибо вам за ту поддержку, которую вы оказываете. Совместными усилиями мы смогли добиться прекрасного результата. Мы очень дорожим таким отношением», – рассказал Паршин.