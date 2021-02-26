В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильной метели

На Самару обрушится метель и сильный ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжское УГМС объявили жёлтый уровень опасности в Самарской области. По прогнозам синоптиков, ночью 27 февраля в регионе ожидаются метель и сильные порывы ветра. Спасатели рекомендовали ограничить выход из зданий на улицу без крайней необходимости.

- Ночью 27 февраля местами по Самарской области и г. Самара ожидается сильный снег, местами метель при видимости до 500-1000 метров, порывы юго-западного ветра 15-18 м/с, на дорогах снежные заносы, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области дали рекомендации жителям Самары, как избежать несчастных случаев при неблагоприятных погодных условиях.

- Необходимо ограничить выход из зданий при усилении ветра. Если ветер застал Вас на улице, то укройтесь в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов, тоже касается остановок, рекламных щитов и деревьев, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Возьмите под особый контроль детей, не оставляйте их без присмотра. Автомобилистам рекомендуется убрать машины подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций, по возможности поставить автомобиль в гараж.