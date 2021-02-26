В массовом ДТП под Самарой пострадала женщина

Автомобиль занесло на скользкой трассе Фото: ГУ МВД по Самарской области

Утром, 26 февраля, на автодороге «Ульяновск-Димитровград-Самара» произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения пострадала 54-летняя пассажирка автомобиля Renault Logan.

- По предварительным данным, водитель Renault Logan, двигаясь в направлении села Красный Яр, допустил занос своего автомобиля, с последующим столкновением с Renault Duster, после чего Logan столкнулся с автомобилем Лада-210740, который двигался во встречном направлении, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате столкновения пассажирка Renault Logan получила травмы и была госпитализирована в больницу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.