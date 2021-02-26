В Самарской области фермеров поддерживают финансово

Фермеры Самары могут получить грант на поддержку своего хозяйства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году фермеры Самарской области будут продолжать получать государственную поддержку. В бюджете региона на текущий год заложено более 2 миллиардов рублей, в том числе из областного бюджета, на решение задач в сфере сельского хозяйства, а также на развитие малых форм хозяйствования.

Несмотря на то, что федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» прекратил свое действие, фермеры и кооперативы продолжат получать поддержку могут получить поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Также изменилась сама система поддержки малых форм хозяйствования.

- Грантовая программа «Начинающий фермер» прекратила свою работу. Гранты «Агростартап» и «Семейная ферма» все так же доступны для фермеров. В 2021 году целевой индикатор для региона - 12 агростартапов и 6 семейных ферм, - рассказали в правительстве Самарской области.

На мероприятие «Агростартап» выделено 39,83 млн. рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета 5,58 млн. рублей и 34,25 млн. рублей за счёт средств федерального бюджета.

На мероприятие «Семейная ферма» выделено 123,36 млн. рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета 43,18 млн. рублей и 80,18 млн. рублей за счёт средств федерального бюджета.

Министерство сельского хозяйства РФ ввел новый грант «Агропрогресс» для товаропроизводителей, чей годовой доход составляет не более 120 миллионов рублей. Отметим, что в конкурсе на получение гранта не смогут принять участие ЛПХ, КФХ, и сельскохозяйственные кооперативы.

- Максимальная сумма предоставляемого гранта – до 30 млн. рублей при соблюдении следующего соотношения: 70% - инвестиционный кредит (в любом банке)+ 25% (сумма гранта до 30 млн. рублей) + 5% собственные средства заявителя. Целевой индикатор для данного направления – 1 грант, - пояснили в правительстве.

- Если есть инициатива, поддержка найдется. Нам помогли еще на этапе подготовки документов: министерство сельского хозяйства, администрация Камышлинского района и «Самара – АРИС» – буквально вели за руку. Курируют до сих пор. По условиям программы мы вложили только 10% собственных средств от суммы гранта, то есть 300 тысяч рублей. Без колоссальной поддержки государства теплицу бы не построили, - рассказала получатель гранта «Агростартап» фермер из Камышлинского района Гульчира Мунирова.