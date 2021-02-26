В Самарской области водитель маршрутки сбил первоклассника, который выходил из школьного автобуса

Мальчик выбежал на дорогу из-за стоящего автобуса Фото: ГУ МВД по Самарской области

26 февраля, в городе Октябрьск водитель на микроавтобусе ГАЗель сбил 7-летнего мальчика, который вышел из автобуса и начал переходить дорогу. В результате несовершеннолетний пешеход получил травмы и был доставлен в городскую больницу.

- В 12:50 водитель автобуса ГАЗель двинаясь по улице Декабристов, не выполнил требование п.14.7 ПДД, в результате чего совершил наезд на ребенка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в момент аварии ребенок вышел из-за школьного автобуса ПАЗ, который осуществлял высадку детей. В пресс-службе МВД отметили, что школьный автобус стоял на остановке с включенными проблесковыми маяками. Полицейские устанавливают все подробности происшествия, в результате чего будет принято процессуальное решение.