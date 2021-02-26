Два самарских памятника признаны одними из самых необычных скульптур России

Кота на батарее признали одним из самых необычных памятников в России Фото: Архив "КП"

Популярный российский сервис поездок и путешествий Туту.ру составил энциклопедию самых необычных скульптур России. Конкурс на самый необычный памятник проходил во всех 85 регионов страны с октября 2020 по январь 2021 года. Два самарских памятника получили свое место в энциклопедии СкульпТУТУра и на интерактивной карте России.

- Самарская область представлена в энциклопедии Памятником отопительной батарее и Памятником пользователю интернета. Сервис подготовил интерактивные 3D модели, чтобы можно повертеть памятник и посмотреть его со всех сторон, - пресс-служба сервиса путешествий.

В энциклопедии также можно прочитать интересные факты о памятнике, узнать, кто является создателем шедевра, а также из чего она выполнена и какого размера скульптура. С некоторыми памятниками связаны городские легенды, о которых также рассказывается на сайте.