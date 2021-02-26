В Куйбышевском районе Самары ввели режим чрезвычайной ситуации

Коммунальные службы работают на месте ЧП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары произошел настоящий коммунальный апокалипсис. Тысячи жителей района остались без холодной воды и отопления. Сейчас на месте аварии работают сотрудники коммунальной службы. Администрация Самары держит на контроле данное ЧП, а прокуратура проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям ответственных лиц.

- В связи с нарушениями в подаче холодного водоснабжения на территории Куйбышевского района Самары введен режим чрезвычайной ситуации, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Напомним, что прорыв трубопровода произошел сразу по нескольким адресам Бакинская, 18, Долотный переулок, 7, Трубная, 4, Красный Кряжок, 76 и переулок Ново-Молодежный, дом 3 и 9. Именно по последнему адресу в настоящее время еще проводятся работы по устранению аварии.

- В результате аварии в Ново-Молодежном переулке без холодного водоснабжения остались 16 многоквартирных домов, в которых проживает около 3200 человек. В настоящее время ведутся аварийно-ремонтные работы, подключено водоснабжение в 10 домах, остальным 6 обеспечивается бойлерная подача воды, - сообщили в прокуратуре.

Днем ранее, в результате прорыва сети теплоснабжения был отключено отопление в 25 многоквартирных домах. По данным самарской прокуратуры, сейчас тепло дали в 17 домов, а в 8 еще продолжаются ремонтные работы.

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