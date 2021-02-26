Вертолетную площадку в Самаре планируют открыть после ремонта уже в этом году

Самарцы любят "Вертолётку" в любое время года Фото: Наталья АРТЯКОВА

Глава города Самара Елена Лапушкина рассказала о благоустройстве на Вертолетной площадке в поселке Управленческий. По словам мэра города, ремонтные работы должны завершиться уже в этом году.

- Вертолетная площадка должна получиться такой, какой ее ждут жители города. Мы постарались максимально её насытить, чтобы угодить и родителям с детьми, и молодожёнам, и людям, которые просто приезжают здесь отдыхать, - сказала Елена Лапушкина во время прямого эфира программы «На связи с городом» телеканала «Самара-ГИС».

Для того, чтобы создать комфортное место, власти пригласили молодых архитекторов и дизайнеров, чтобы выслушать их предложения. По словам Елены Лапушкиной, идей было озвучено очень много, но все сводилось к тому, что ни в коем случае нельзя закрывать вид на Волгу.

Напомним, что реконструкция «Вертолётки» в Самаре началась в 2020 году. Ранее Дмитрий Азаров, который курирует проект реконструкции, поручил ускорить процесс и завершить благоустройство популярнейшей достопримечательности города как можно скорее.