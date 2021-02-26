Глава Самары показала, что сейчас происходит на месте ЧП в Куйбышевском районе

В Куйбышевском районе ввели режим ЧС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр города Самары Елена Лапушкина побывала на месте коммунальной аварии в Куйбышевском районе, где без воды и отопления остались около 20 домов. В настоящее время на месте ЧП работают несколько бригад коммунальной службы Самары.

- В настоящее время в 13 домов, детский сад и в школу уже поступает вода и тепло. Через час вода должна поступить уже во все дома, но по отоплению ситуация несколько другая. На месте работают все бригады РКС и все управляющие компании, - рассказала Елена Лапушкина с места событий.

В администрации Самары отметили, что жители домов обеспечены питьевой водой из бойлеров и обогревателями.

- В первую очередь это семьи с детьми и те семьи, где есть лежачие больные, - рассказали в администрации.

Работы на месте коммунальной аварии продолжится всю ночь, до полного устранения течей и пуско-наладки неисправных систем.

Напомним, что в Куйбышевском районе из-за коммунальной аварии объявили режим ЧС. Прокуратура города взяла на контроль данное происшествие.