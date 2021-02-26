В Сызрани водитель Лады Веста пытался проскочить на «красный» и врезался в автобус

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вечером, 26 февраля, в городе Сызрань Самарской области произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как рассказали КП-Самара в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, в аварии никто не пострадал.

- Водитель автомобиля Лада Веста, двигаясь по улице Володарского, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, и столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ, который двигался по Ульяновской на «зеленый» свет, - рассказали журналисту КП-Самара в полиции.

В результате столкновения никто не пострадал. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.