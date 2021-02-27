В ПСО «Казань» прокомментировали треснувшие балки на «Самара Арене»

Состояние стадиона вызывает тревогу у болельщиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ПСО «Казань» прокомментировали треснувшие балки на стадионе «Самара Арена», которые не на шутку напугали болельщиков. Напомним, на стадионе лопнули две металлоконструкции, поддерживающие кровлю, что вызвало закономерные опасения у горожан. Однако журналиста «КП-Самара» в строительной организации заверили, что поводов для беспокойства нет.

- Что касается трещины, то, со слов проектантов, никакой угрозы она не представляет. Эксперты разберутся, в чем причина. Сейчас проводятся мероприятия по устранению трещины. Стоит отметить, что в тот день был большой перепад температуры в 30 градусов, - прокомментировала журналисту «КП-Самара» руководитель пресс-службы ООО «ПСО «Казань» Светлана Брайловская. - С нашей стороны все работы были сданы, все конструкции были проверены контролирующими органами в том числе при помощи ультразвукового метода контроля.

Сейчас в арбитражном суде Москвы рассматривается иск ГАУ СО «Самара Арена» к ПСО «Казань». В приложенной к иску дефектной ведомости перечислены 374 дефекта, выявленных при подготовке стадиона к весеннему сезону. Суд уже обратился в экспертизу. Следующее судебное заседание назначено на 1 марта.