На строительство мостов и ремонт дорог Самарской области выделили миллиарды рублей

В Самарской области в 2021 году дорожной сети уделят много внимания

Самарской области выделили дополнительные средства на развитие дорожной сети. Такое решение было принято на заседании Правительства РФ. Регион получит беспрецедентную сумму - более 4,5 млрд рублей.

Большая часть выделенных денег - 3 миллиарда 750 миллионов рублей - будет направлена на капиталоемкие объекты. К этой категории относится строительство второго этапа мостового перехода через реку Самара, досрочное завершение работ по возведению нового моста через реку Сок, реконструкция дороги "Тольятти-Ягодное". Еще почти 842 миллиона рублей предназначены на ремонт региональных, межмуниципальных и городских дорог.

- Планы на 2021 год у нас серьёзные. И здесь очень важно, что в этой непростой ситуации мы сохраняем темпы. 304 км дорог мы предполагаем ввести в эксплуатацию после ремонта и реконструкции. Рассчитываем, что нам удастся сделать чуть больше, чем мы запланировали, - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Отметим, что выделение средств ранее было одобрено комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Интересы губернии на федеральном уровне там также защищает депутат госдумы Леонид Симановский.

- Развитие дорожной сети в регионах – одна из приоритетных задач, поставленных Президентом РФ. Самарская область успешно исполняет национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Выделенные дополнительные средства на 2021 год помогут региону обеспечить выполнение всех планов строительства важных дорожных объектов, – отметил он.