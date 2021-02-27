В Самарской области коронавирус унес еще две человеческие жизни

В регионе продолжают бороться с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 февраля 2021 года в Самарской области коронавирусом заболели еще 280 человек. Общее количество инфицированных с начала пандемии теперь 48248 граждан.

- Больше всего заболевших нашли в Самаре - 102 новых пациента. 48 - в Тольятти. 18 - в Волжском районе. 12 - в Чапаевске.10 - в Кинель-Черкасском районе. В остальных муниципалитетах заразились менее 10 человек, - сообщают в региональном оперативном штабе.

247 инфицированных обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. Еще у 33 выявили недуг во время обычного планового осмотра.

К сожалению, не обошлось без жертв. Скончались еще два местных жителя - 73-летняя женщина и 69-летний мужчина. У них были сопутствующие заболевания. Общее количество умерших от covid-19 в губернии - 908.

Победить болезнь за сутки смогли 274 человека. Общее число выздоровевших с весны прошлого года теперь - 44472.